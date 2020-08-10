Белорусы просят Viber сделать звонки временно бесплатными 7 10.08.2020, 17:28

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В интернете можно подписать петицию.

Белорусы, живущие за границей, создали петицию на портале Change.org. Они просят Viber сделать бесплатными звонки в Беларусь, чтобы оставаться на связи с родными и близкими.

«Для того, чтобы фальсифицировать выборы, власти Беларуси отключили в стране доступ к интернету, которого нет до сих пор. Это делает невозможным получение информации о том, что происходит в стране и оценку всей картины происходящего. Белорусы, живущие за границей, не могут связаться со своими родными и близкими, и не знают, в безопасности ли они.

Для белорусов и их друзей, живущих за границей, единственным средством связи с нашими близкими остаются международные телефонные звонки, которые очень дороги. Одна минута разговора по Viber стоит 51.3 евроцента. А звонить нам нужно много и многим. Мы могли бы заплатить эти деньги, но многим людям сейчас нужна поддержка - кто-то нуждается в лечении, кто-то в помощи юристов, кто-то должен выплатить гигантские штрафы по сфабрикованным делам, кто-то просто с тюрьме и им нужно собрать передачу, что-то был уволен по политическим мотивам и должен кормить семью. В это непростое время нам важно оставаться на связи со своими близкими в Беларуси - стране, где создавался и разрабатывался сам Viber!

Пожалуйста, сделайте звонки на белорусские номера временно бесплатными и помогите нам оставаться на связи с теми, кого мы любим!» - говориться в петиции.