Сотрудники БМЗ потребовали проведения честных выборов 8 10.08.2020, 19:00

14,291

Директор поддержал бастующих рабочих.

На БМЗ провели собрание, которое длилось около двух часов. Было решено, что представитель завода до 16.00 11 августа обойдет всех сотрудников, а те, в свою очередь, поставят подпись, что не согласны с результатами выбором. После этого документ намерены направить в Минск с требованием провести честные выборы.

По словам директора, оказывать давление на бастующих не будут и увольнение им не грозит.

Телеграм-канал МКБ напоминает, что завтра к сотрудникам БМЗ присоединяется вся Беларусь!

Всеобщая национальная забастовка началась с 10 августа и до победы.

«Нам надоело ходить без штанов, в лаптях, и что нас погоняют плёткой», - пишет телеграм-канал.