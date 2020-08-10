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Сотрудники БМЗ потребовали проведения честных выборов

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  • 10.08.2020, 19:00
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Сотрудники БМЗ потребовали проведения честных выборов

Директор поддержал бастующих рабочих.

На БМЗ провели собрание, которое длилось около двух часов. Было решено, что представитель завода до 16.00 11 августа обойдет всех сотрудников, а те, в свою очередь, поставят подпись, что не согласны с результатами выбором. После этого документ намерены направить в Минск с требованием провести честные выборы.

По словам директора, оказывать давление на бастующих не будут и увольнение им не грозит.

Телеграм-канал МКБ напоминает, что завтра к сотрудникам БМЗ присоединяется вся Беларусь!

Всеобщая национальная забастовка началась с 10 августа и до победы.

«Нам надоело ходить без штанов, в лаптях, и что нас погоняют плёткой», - пишет телеграм-канал.


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