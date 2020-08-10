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Страны НАТО серьезно обеспокоены президентскими выборами в Беларуси

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  • 10.08.2020, 20:49
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Страны НАТО серьезно обеспокоены президентскими выборами в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вступился за мирных протестующих в Беларуси.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 10 августа выразил обеспокоенность проведением выборов в Беларуси. Об этом говорится в его заявлении в Twitter.

"Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов", – говорится в его заявлении в Twitter.

Столтенберг написал, что необходимо уважать основные права, включая свободу слова и право на мирный протест.


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