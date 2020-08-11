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Литовский мобильный оператор сделал бесплатными звонки в Беларусь

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  • 11.08.2020, 20:39
  • 2,061
Литовский мобильный оператор сделал бесплатными звонки в Беларусь
фото: nedelia.lt

Оператор Tele2 не будет брать оплату за звонки в Беларусь до четверга.

Литовский мобильный оператор сделал бесплатными звонки в Беларусь.

Об этом сообщает 15min.lt.

«Мы понимаем, что людям очень важно оставаться на связи со своими близкими. Мы хотим помочь нашим клиентам свободно общаться, особенно когда они в этом больше всего нуждаются», - сказал Петрас Масюлис, генеральный директор Tele2 в странах Балтии и Германии.

Такое решение оператор принял в связи с ситуацией в Беларуси и увеличением потоков вызовов в соседней стране из-за ограничения услуг доступа в Интернет. Клиентам, звонящим в Беларусь, ничего делать не нужно - компенсация за этот период будет возмещена оператором в конце месяца при расчете счета.


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