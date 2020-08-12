Фоторепортаж: В Минске женщины протестуют в поддержку задержанных 3 12.08.2020, 18:40

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Фото: Александр Атасунцев / РБК

Собравшиеся у Комаровского рынка женщины стояли цепью, держа в руках цветы.

Акция прошла в знак солидарности с задержанными и пострадавшими во время протестов в прошлые три дня, пишет РБК.

За три дня, по данным МВД, было задержано более 6 тыс. человек

Фото: Александр Атасунцев / РБК

Собравшиеся у Комаровского рынка женщины стояли цепью, держа в руках цветы

Фото: news.tut.by

Несмотря на просьбы милиции разойтись, к собравшимся женщинам присоединились несколько прохожих

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Мне небезразлично, что сейчас происходит с моей страной. Я считаю, что это непонятная агрессия и неспровоцированное насилие по отношению к мирным гражданам», — рассказала РБК искусствовед Екатерина, участница акции. Она живет рядом с ТЦ «Рига», где в понедельник были акции протеста, участницей которых она была. «Учитывая отключение интернета и невозможность узнать, где именно проходят протесты, стать участником акции протеста можно было случайно, даже не планируя этого», — говорит Екатерина

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Еще одна участница акции, Светлана, пришла к рынку «поддержать всю страну». «Мы — за свободную страну. Мы устали за 26 лет (Александр Лукашенко правит с 1994 года. — Прим.). А сегодня я пришла, потому что я вижу в Telegram-каналах, какие ужасы творит наша милиция, наш ОМОН, которым дали беспредельные права, они избивают не только протестующих, но всех подряд», — рассказал она

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Похожие акции солидарности проходят по всему городу, например в Уручьи, цепь из женщин выстроилась и у станции метро «Каменная Горка».