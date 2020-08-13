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Ведущий программы Минобороны ушел с БТ и обратился к военным

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  • 13.08.2020, 8:18
  • 1,989
Ведущий программы Минобороны ушел с БТ и обратился к военным
Владимир Бурко
Фото: facebook.com​

Владимир Бурко вел на госканале передачу «Арсенал».

С БТ ушел ведущий военной программы "Арсенал" Владимир Бурко. Он пишет в Facebook, что негласно был "медийным лицом Министерства обороны Республики Беларусь".

"Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть использованы против своего народа... — это цитата из поста телеведущего. — Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей".

Бурко призывает силовиков одуматься, "пока не поздно".

Он не первый пропагандист, который в последнее время объявил об уходе с государственных телеканалов. Люди реагируют на жесткие разгоны мирных протестов, на издевательства над задержанными. Только за 11 и 12 августа с госканалов уволилось сразу пять пропагандистов.

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