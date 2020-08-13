Майк Помпео допустил введение санкций против властей Беларуси 17 13.08.2020, 9:14

5,332

Майк Помпео

Фото: Reuters

Также могут быть отменены поставки нефти из США.

Сегодня государственный секретарь США Майк Помпео, прилетевший с двухдневным визитом в Прагу, дал эксклюзивное интервью «Радыё Свабода», в котором среди прочего ответил на вопросы относительно последних событий в Беларуси.

- Вы осудили ход выборов в Беларуси, а также насилие со стороны силовиков после выборов. Что это означает для будущего американо-белорусских отношений, в частности поставок американской нефти в Беларусь и приезда посла США в Минск?

- Нам надо будет над этим поработать. Как вы сказали, мы были сильно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы, что они не были более свободными и более справедливыми. Мы уже видели такое поведение раньше и сожалеем, что это произошло, мы наблюдали за насилием и последствиями, когда с мирными протестующими обращались таким образом, что не соответствует тому, как с ними должны обращаться.

Мы еще не определились насчет должной реакции, но могу вам сказать: мы будем работать вместе с нашими европейскими друзьями, с нашими свободолюбивыми друзьями, которых в равной мере беспокоит то, что случилось. Мы хотим, чтобы все закончилось хорошо для белорусского народа, и мы предпримем соответствующие меры.

- Сейчас идет речь о санкциях в рамках Европейского Союза. Если вы соберетесь и порассуждаете об этих мерах, будете ли вы также рассматривать санкции? Планируете ли вы прекратить поставки нефти?

- Я уверен, что мы рассмотрим каждую из этих тем. И важно определить критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать - и не только Соединенные Штаты в одностороннем порядке, но и в многостороннем порядке, чтобы все закончилось хорошо для белорусского народа. Либо это будут санкции, либо решения о поставках продукции - все это еще предстоит определить. Мы все еще под свежим впечатлением от этих выборов, и нам нужно посмотреть, как здесь все сложится в ближайшее время.