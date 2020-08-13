Обращение полковника спецназа ГРУ к спецназовцам и милиционерам

Обращение полковника спецназа ГРУ к спецназовцам и милиционерам8
- 13.08.2020, 9:57
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Время Лукашенко прошло.
Полковник спецназа ГРУ Владимир Бородач обратился белорусским силовикам:
— Господа офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты!
Такого позора не видела наша страна!
Мы, ветераны ВС, МВД, КГБ, ветераны войны, проливали кровь за интересы своей Родины, за интересы людей которых вы калечите и убиваете сегодня на улицах нашей страны, людей которые кормят, вооружают вас для защиты от своих врагов.
Вы становитесь не гордостью, а позором нашей армии, МВД и КГБ. Посмотрите кого вы защищаете!
Вы защищаете сумасшедшего диктатора, обворовавшего свой народ. И этот народ вы пытаетесь закатать в асфальт за бутерброд с маслом.
Время Лукашенко ушло. Диктатор с своими 30 миллиардами долларов спрячется в Китае. Вам не будет места в его самолете.
Вы позорите нас, ветеранов, Армию, которая всегда были плотью от плоти народной.
Преступнику Лукашенко терять нечего. На нем кровь его политических ф оппонентов, моих друзей генерала Захаренко, Председателя ЦИК Гончара, бизнесмена Красовского, журналиста Завадского.
Для устрашения людей в 2011 году Лукашенко заказал теракт в Минском метро! Его преступления я готов доказать в любом суде.
Сегодня Лукашенко использует вас, господа офицеры, солдаты, среди которых цвет ВС, гордость нашего народа, десантники и моя 5 ОбрСпН, батальон которой воевал в Афганистане. Десантники, спецназовцы!!! Всех вас этот шизофреник превращает в карателей и врагов своего народа! В МУСОР.
Очнитесь! Если у вас нет возможности арестовать преступника Лукашенко, то защитите свой народ! ИЛИ , хотя бы, уйдите с улиц. Вас содержат эти люди, а не преступная семья Лукашенко.
Господа офицеры! Не позорьте нас, ветеранов войны, ветеранов спецназа. Не роняйте честь наших войск, окропленную в боях за Отечество. нашей кровью
Любите Беларусь, как эти юноши, девушки, которые встали напротив вас за вашу и нашу свободу.
Тошно смотреть как вы браво хороните будущее Беларуси! Защищаете рабство и беззаконие!
Учитесь любить свой народ, свою страну у этих юных героев, учитесь у людей мужеству, стойкости и достоинству.
Ветеран войны - дважды раненый в боях полковник спецназа ГРУ В.Бородач.
Честь имею! Господа офицеры!