Андрей Санников в прямом эфире CNN: Дни Лукашенко сочтены 15 13.08.2020, 12:43

12,870

Андрей Санников

Диктатор уже ничего не контролирует.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты на выборах 2010 года Андрей Санников прокомментировал в прямом эфире CNN ситуацию в нашей стране:

— Вывоз Светланы Тихановской из страны – это спецоперация КГБ, которая будет продолжаться. Видно, что заявление она зачитывала под давлением и под диктовку. Я уверен, что последуют и другие шаги, также под контролем КГБ, поэтому никакие ее заявления не стоит принимать на веру.

Тихановская уехала, однако причина протестов с ней не исчезла: белорусы хотят перемен и поэтому восстали против диктатуры.

В 2010 году Лукашенко был перепуган количеством людей на улицах, и потому 19 декабря отдал приказ применить против нас силу. Сегодня он напуган смертельно, потому и бросил в тюрьму лидеров: Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца.

Лукашенко снова прибегает к насилию, чтобы показать, что он контролирует ситуацию в стране. Однако он уже ничего не контролирует. Обычно ему помогали выкарабкаться не только Россия, но и Запад. Сегодня демократическим государствам нельзя допускать мягкого отношения к диктатору. Пора переходить от слов и заявлений к делу – санкциям и непризнанию Лукашенко.