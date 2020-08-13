Илон Маск — белорусам: Чем могу помочь? 14 13.08.2020, 13:46

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Известный бизнесмен отреагировал на ситуацию в Беларуси.

Один из пользователей Twitter опубликовал в сервисе микроблогов видео с уличными акциями и действиями силовых структур в Беларуси, отметив в посте Илона Маска и Билла Гейтса. Руководитель Tesla и SpaceX отреагировал на сообщение, пишет Оnliner

Маск ответил: «Жаль слышать. Чем мы можем помочь?» В ответах к сообщению бизнесмена предлагают ему сделать публичное заявление, привлечь внимание к ситуации через СМИ с помощью своей известности, задействовать сеть спутников Starlink для раздачи интернета.

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