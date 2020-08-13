Помпео призвал к проведению новых выборов в Беларуси

Помпео призвал к проведению новых выборов в Беларуси12
- 13.08.2020, 14:19
- 6,698
Госсекретарь США заявил об этом в ходе пресс-конференции.
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, пишет ТАСС.
«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», - отметил Помпео.