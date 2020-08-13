Помпео призвал к проведению новых выборов в Беларуси 12 13.08.2020, 14:19

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Майк Помпео

Госсекретарь США заявил об этом в ходе пресс-конференции.

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Беларуси в присутствии международных наблюдателей. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей, пишет ТАСС.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», - отметил Помпео.