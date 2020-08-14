Переговоры с режимом могут идти только об условиях капитуляции 50 Ирина Халип

14.08.2020, 11:15

12,970

Стране нужны новые выборы.

Давайте не отдадим победу мошенникам. Не впадем в состояние эйфории на следующие пять лет.

Гэбуха сейчас изо всех сил создает у нас это ощущение победы: ходи по улицам, пой песни, маши флагом - и никто при этом не будет бить по почкам. Непривычно, да? Но это иллюзия. Сегодня не будет бить. Завтра - будет, и еще больнее, за вашу сегодняшнюю эйфорию.

Они думают, что нами легко манипулировать: дай походить по улицам с песнями - и белорусы успокоятся. Ведь это же свобода, это как раз то, за что мы боролись - все, теперь нам не за что бороться, мы победили! И некоторые представители бывшего штаба уже чудесным образом призывают вас ходить зачем-то встречаться с представителями оккупационной администрации, и вот уже жодинцы встречаются с мэром, и это преподносится как большое достижение. Ребята, никакого мэра в Жодино нет! И в других городах тоже. Мэр - это тот, кого вы выбираете. А назначенный представитель администрации - он вам кто? Зачем с ним встречаться и о чем с ним можно говорить?

Кстати, о переговорах. С какой грацией нас пытаются увести от протестов и тем более забастовок в сторону какого-то фейкового диалога. И вот уже неглупые люди всерьез уходят в песочницу с формочками и весь свой когдатошний гнев обращают в миролюбивое обсуждение «а кто может участвовать». А кровь и смерти уже забыты? Раньше надо было разговаривать, тем более что оппозиция предлагала диалог в разные годы. Теперь и диалоге не может быть и речи. А переговоры могут идти только об одном - об условиях капитуляции.

Капитуляция, коалиционное правительство, выборы.

Мы не лохи.

Ирина Халип, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».