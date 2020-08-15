Работники БТ объявляют забастовку 93 15.08.2020, 18:15

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Кочанова и Эйсмонт заходят в здание БТРК под крики «Позор».

Сегодня стало известно о том, что сотрудники Белтелерадиокомпании решили присоединиться к Всебелорусской забастовке. Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото требований сотрудников канала. Информация о забастовке подтверждается и из других источников.

Сейчас У здания Белтелерадиокомпании люди кричат лозунги и держат плакаты. Например, такие: «Плакат — не автомат» и «Извинениями крики в ИВС не заглушишь».

На разговор в Белтелерадиокомпанию приехали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава так называемого национального собрания Наталья Кочанова.

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