В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка (Онлайн) 48 17.08.2020, 8:10

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(обновляется) Ни копейки Лукашенко и его шайке.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. Завтра к забастовке присоединяются работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: освобождения политзаключенных, отставка Лукашенко, проведение новых свободных выборов.

Ни копейки Лукашенко и его шайке!

Также сегодня белорусы продолжат выходить на центральные площади своих городов.

10:06 Выступление бастующих работников «Беларуськалия».

10:04 Работники МТЗ и МЭТЗ идут к МЗКТ. Там сейчас будет постановочное выступление Лукашенко.

09:56 На БелАЗе скандируют: «Лукашенко, уходи!»

09:41 ОАО «Городейский Сахарный Комбинат» cегодня присоединяется с общенациональной забастовке

09:33 На забор бастующего БелАЗа повесили бело-красно-белый флаг.

09:28 Рабочие МТЗ вышли на улицы столицы.

09:26 Радио «Столица» присоединилось к забастовке! Вот так выглядит сейчас их студия, эфира нет, только музыка.

09:13 «Нафтан» выходит на страйк. Сотрудники крупной белорусской компании требуют отставки Лукашенко и «борщеварки».

09:02 Возле здания БТ начинают собираться люди. Сегодня там должна начаться забастовка операторов и технического персонала.

08:59 МЭТЗ бастует с самого утра!

08:58 У МТЗ скандируют: «Верым! Можам! Пераможам!»

08:57 Рудники Беларуськалия практически целиком стоят.

Все рудники вышли, Реммонтажстрой и Калийспецтранс (дочерние) тоже в теме. Шахтеры пишут, что руды фабрикам осталось на 8 часов работы, новую руду не дают.

08:56 Еще фото с «Беларуськалия». Шахтеры поднялись!

08:48 На всех рудоуправлениях «Беларуськалия» люди отказываются работать.

08:47 На БелАЗе громко заявляют о своих требованиях.

08:43 На МТЗ также собираются бастующие работники.

8:30 БелАЗ продолжает бастовать!

8:18 МЭТЗ идет поддерживать работников МЗКТ!

8:17 «Беларуськалий» также присоединяется.

8:15 Гродненский «Белкард» бастует с самого утра.

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