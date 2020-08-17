«Беларуськалий» полностью остановил работу и формирует стачкомы 8 17.08.2020, 9:28

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Забастовка будет длиться до полного выполнения требований.

В пятницу сотрудники «Беларуськалия» сообщили: если не будут выполнены их требования, они в понедельник утром останавливают работу. Они настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране. Сегодня они заявили, что останавливают производство, пишет tut.by.

В 8 утра возле проходной второго рудоуправления многолюдно, шахтеры эмоционально обсуждают, почему они решились на такой шаг.

— Мы хотим быть солидарны со всей страной. Наши требования не выполняются, вот почему забастовка. Она будет длиться, пока ничего не изменится, — объясняют мужчины.

На проходную пришли те, кто работал в ночную смену, отдохнул пару часов — и снова на работу, и те, кто официально в отпуске.

Встреча с руководством длилась полчаса, сотрудников призывали написать свои требования, но не останавливать производство.

— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники Беларуськалия.

Почти единогласно они проголосовали за забастовку, сейчас они формируют стачкомы и официально через профсоюз готовятся уведомить руководство о том, что производство останавливается.

Напомним, в пятницу, 14 августа, в Солигорске проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками «Беларуськалия» встретилось руководство предприятия. На встрече люди выдвинули следующие требования: освободить Солигорск от отряда особого назначения как утратившего доверие граждан и ходатайствовать о расформировании ОМОН с лишением сотрудников воинских званий без права восстановления на службу в органы МВД; привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей. Люди пообещали приостановить производство на неопределенный срок, если требования не будут выполнены.

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