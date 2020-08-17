Медики пришли протестовать под здание Минздрава 8 17.08.2020, 17:22

8,581

Фото: tut.by

Они требуют пустить их в ЦИП и ИВС.

Сегодня, 17 августа, к зданию Минздрава пришли медики — около ста человек, пишет tut.by.

Медики требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации. Они говорят, что для этих целей уже сформированы бригады из квалифицированных врачей, честно и добросовестно выполняющих свой долг. Они говорят, что недопустимо привлекать других специалистов без согласования с ними.

Возле здания Минздрава собралось около 100 медиков и тех, кто пришел их поддержать. Приехали музыканты — Павел Аракелян и Лявон Вольский. Они разместились прямо на ступеньках Минздрава. Аракелян сказал, что медики — гордость и честь нации, благодаря им люди сохраняют свое здоровье. Он вспомнил начало пандемии коронавируса и вспомнил, как нация сплотилась в помощи медработникам.

Сейчас у стен Минздрава концерт. Лявон Вольски исполняет «Сонца нам дапаможа». Публика хлопает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».