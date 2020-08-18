Эстония не признала результаты выборов в Беларуси 2 18.08.2020, 17:43

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Власти страны обвинили Лукашенко фальсификации голосования.

Эстония не признает результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси. Согласно официальной позиции кабмина ЭР, эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 18 августа, официальном заявлении эстонского правительства, пишет err.ee.

Эстония считает, что Лукашенко лишился своего мандата из-за многочисленной фальсификации результатов выборов.

Правительство Эстонии поддерживает волю белорусского народа к переменам в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов.

Правительство поддерживает введение адресных санкций против лиц, ответственных за насилие и фальсификации выборов. При этом в правительстве считают, что санкции не должны наносить ущерб рядовым гражданам Беларуси.

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