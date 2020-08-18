Эстония не признала результаты выборов в Беларуси

Эстония не признала результаты выборов в Беларуси2
- 18.08.2020, 17:43
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Власти страны обвинили Лукашенко фальсификации голосования.
Эстония не признает результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов в Беларуси. Согласно официальной позиции кабмина ЭР, эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми.
Об этом говорится в опубликованном во вторник, 18 августа, официальном заявлении эстонского правительства, пишет err.ee.
Эстония считает, что Лукашенко лишился своего мандата из-за многочисленной фальсификации результатов выборов.
Правительство Эстонии поддерживает волю белорусского народа к переменам в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов.
Правительство поддерживает введение адресных санкций против лиц, ответственных за насилие и фальсификации выборов. При этом в правительстве считают, что санкции не должны наносить ущерб рядовым гражданам Беларуси.