PalaceHotel в Несвижском замке примет на отдых бастующих рабочих 3 18.08.2020, 18:30

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фото: palacehotel.by

Также отель примет задержанных и потерпевших во время мирных акций протеста.

PalaceHotel в Несвижском замке примет на отдых бастующих рабочих, задержанных и потерпевших во время акций протеста, силовиков, написавших рапорта.

"Друзья, когда прочитал о первых рапортах сотрудников следственного комитета, нашел их по ссылкам в instagram, поблагодарил за смелость и вежливо предложил им приехать на отдых в Несвижский замок (не революцией единой, отдыхать и наслаждаться жизнью наступит время тоже, и возможно некоторым прямо сейчас нужен отдых после тех стрессов, которые они испытали на работе), теперь дело набирает обороты и хочу, чтобы об этом узнали многие и вы помогли распространить эту информацию, наш PalaceHotel готов принять на отдых (предложение действует бессрочно) всех сотрудников бастующих предприятий, всех пострадавших после разгонов протестов с 9.08 по 11.08, всех отсидевших сутки и получивших штрафы, сотрудников всех силовых ведомств написавших рапорта, сотрудников организаций подчиненных министерству информации написавших заявление об увольнении, чтобы не лить больше ложь в уши нашим бабушкам, всем учителям рассказавшим о фальсификациях. В общем, всем тем, для кого слова честь и совесть это не просто слова. Буду благодарен за ссылки на сайты или группы в социальных сетях, где аккумулируется информация подобного рода, где белорусы могут проявить солидарность и поддержать друг друга. #поможемчемможем #салiдарнасць", - написал в "Фейсбуке" директор по развитию PalaceHotel Егор Захарко.

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