Забастовочный комитет принял решение выделить по $100 тысяч МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту»26
- 18.08.2020, 19:50
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Забастовка и наша солидарность — то чего больше всего боится власть.
Как сообщил координатор Забастовочного коммитета Андрей Стрижак, принято решение выделить по $100000$ бастующим работникам МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азота».
«Забастовка и наша солидарность — то чего больше всего боится власть. Продолжаем бастовать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены!» — написал он.
Каждый кто будет незаконно уволен может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро (три среднемесячные зарплаты) компенсации.