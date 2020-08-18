закрыть
18 августа 2020, вторник, 22:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Забастовочный комитет принял решение выделить по $100 тысяч МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту»

26
  • 18.08.2020, 19:50
  • 10,865
Забастовочный комитет принял решение выделить по $100 тысяч МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту»
фото: dpa/tass/v. sharifulin

Забастовка и наша солидарность — то чего больше всего боится власть.

Как сообщил координатор Забастовочного коммитета Андрей Стрижак, принято решение выделить по $100000$ бастующим работникам МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азота».

«Забастовка и наша солидарность — то чего больше всего боится власть. Продолжаем бастовать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены!» — написал он.

Каждый кто будет незаконно уволен может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро (три среднемесячные зарплаты) компенсации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко