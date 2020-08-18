Забастовочный комитет принял решение выделить по $100 тысяч МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азоту» 26 18.08.2020, 19:50

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фото: dpa/tass/v. sharifulin

Забастовка и наша солидарность — то чего больше всего боится власть.

Как сообщил координатор Забастовочного коммитета Андрей Стрижак, принято решение выделить по $100000$ бастующим работникам МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азота».

«Забастовка и наша солидарность — то чего больше всего боится власть. Продолжаем бастовать до тех пор, пока наши требования не будут выполнены!» — написал он.

Каждый кто будет незаконно уволен может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро (три среднемесячные зарплаты) компенсации.

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