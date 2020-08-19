Витебские ветераны десантных войск поддержали протестующих 5 19.08.2020, 11:33

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Фото: tut.by

Они заявили, что не могут оставаться в стороне от событий, происходящих в стране.

Ветераны десантных войск из Витебска распостранили заявление, сообщает Telegram-канал «Наша Ніва»:

Витебские ветераны десантных войск и сил специальных операций не могут оставаться в стороне от событий, происходящих в стране. Мы поддерживаем требования людей о переменах в Беларуси. Мы требуем справедливых выборов, безусловного освобождения невиновных и политических заключённых, ответственности виновных в насилии над мирными гражданами.

Многие ветераны участвуют в происходящих событиях на стороне народа, часть до сих пор и в последующем останутся в своих стенах, оберегая свое личное спокойствие. Что ж, борьба - это личное дело каждого. И каждый должен быть спокоен за свою семью.

Мы против какого-либо участия армии в уличных протестах или на чьей-нибудь стороне. Армия - гарант независимости и свободы страны.

Также мы обязаны предостеречь людей от резких и необдуманных движений, голословных обвинений кого-либо, безудержной травли виновных. Мирный протест, консенсус, единодушие общества дорогого стоит.

Наступает время принятия решений о последующих действиях, о судьбе страны. И это будет не легче, чем взять власть.

Если понадобится наша помощь, ветераны-десантники готовы участвовать во всех делах. И мы будем делать это.

Решимости и терпения всем нам, мудрости и прозорливости нашему народу! Правда победит, справедливость восторжествует!

Председатель ВООО "ВДВССО" Александр Халатрян