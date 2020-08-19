Евросоюз не признал выборы в Беларуси

Евросоюз не признал выборы в Беларуси20
- 19.08.2020, 16:45
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Также в ближайшее время введет санкции против ответственных за фальсификацию выборов и репрессии в стране.
ЕС не признает результаты президентских выборов в Беларуси, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ВВС.
Он также заявил, что Евросоюз в ближайшее время введет санкции против ответственных за фальсификацию выборов, насилие и репрессии в Беларуси.
Кроме того, Евросоюз выделит 53 миллиона евро на поддержку белорусского народа. Как и на что пойдут деньги, пока не уточняется.
ЕС поддерживает мирных протестующих, но считает, что белорусы должны сами выбрать путь, по которому пойдет страна, и предостерегла другие страны, в частности, Россию, от внешнего воздействия.