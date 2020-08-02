В Екатеринбурге установили арт-объект в память о митингах против строительства храма 2.08.2020, 12:12

Но его уже успели демонтировать.

Напоминающий упавший забор арт-объект «Скажи это делом», который банк «Точка» установил в Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра, демонтировали. Об этом сообщает местное издание It's My City, пишет TJournal.

Операцией руководит Сергей Новгородов — бывший сотрудник администрации Екатеринбурга и частный предприниматель. Он рассказал, что камаз принадлежит ему. Мэрия Екатеринбурга не прокомментировала ситуацию.

«К объекту приехали какие-то люди, пытаются эту конструкцию убрать. На размещение конструкции у нас есть все разрешения от горадминистрации, демонтаж незаконен. Сообщила о ситуации в полицию» - сообщила Александра Прыткова, руководитель PR-службы банка «Точка».

Полицейские прибыли на место, но отказались останавливать демонтаж. Они заявили, что Сергей Новгородов показал им документы, подтверждающие, что работы по демонтажу согласованы администрацией.

Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил It’s My City, что арт-объект демонтировали, поскольку он портит газон, а банк «использует его как контекстную рекламу».

Представители «Точки» просят проходящих мимо полицейских остановить демонтаж. Но тем не очень хочется это делать.

В мае 2019 года жители Екатеринбурга устроили протесты в защиту сквера, где власти планировали построить храм Святой Екатерины. Во второй день активисты обрушили забор, которым была огорожена площадка для строительства. Митинги продолжались на протяжении четырёх дней.

В итоге Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма на территории сквера. В октябре мэрия Екатеринбурга запретила строительство в сквере у Драмтеатра и других парках города.