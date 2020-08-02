Экономика ЕС после эпидемии коронавируса станет более экологичной и цифровой 2.08.2020, 17:38

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Совет Евросоюза одобрил план восстановления европейской экономики после карантина.

Дополнительную поддержку получат три направления. Во-первых, это проекты в рамках «Европейского зеленого курса» (European Green Deal), позволяющие снизить нагрузку, которую жители ЕС так или иначе оказывают на окружающую среду, пишет сайт euro-pulse.ru.

Дополнительную поддержку получат проекты перестройки жилых домов по более высоким экологическим стандартам (например, это установка солнечных батарей и более экологичных систем отопления); развитие возобновляемой энергетики (в частности, водородной энергетики) и экологичного транспорта.

Второе направление поддержки связано с развитием Единого цифрового рынка ЕС (Digital Single Market). Здесь ЕС будет финансировать проекты, которые обеспечивают жителей доступной связью, в том числе через сети новейшего стандарта 5G; промышленные проекты развития искусственного интеллекта и суперкомпьютеров; проекты в сфере кибербезопасности, в том числе образовательные.

Наконец, третье направление связано с прямой поддержкой людей (а не компаний), которые сильнее других пострадали от карантинных мер. Оказавшимся без работы европейцам Евросоюз выплатит временные пособия. Вместе с этим ЕС поддержит программы дополнительного профессионального обучения, в первую очередь в сфере IT.

Чтобы обеспечить этот план, ЕС привлечет дополнительные 750 миллиардов евро. Помимо восстановления экономики эти средства пойдут на реорганизацию медицинской системы и поддержку исследований инфекционных болезней.

С идеей о том, что после локдауна европейская экономика должна развиваться на более экологичных принципах, выступили депутаты Европарламента.