Актеры Купаловского выставили властям требования 8 21.08.2020, 18:19

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С сегодняшнего дня Купаловский театр ушел на простой.

При этом позиция сотрудников театра остается прежней. О своих требованиях и ситуации в театре они рассказали tut.by.

Актеры и сотрудники Купаловского написали около 80 заявлений на имя Валерия Громады.

— Але на дадзены момант тэхнічна падача заяў аб звальненні немагчыма праз адсутнасць доступу ў тэатр. Афіцыйна тэатр адпраўлены на прастой, і не ва ўсіх ёсць магчымасць трапіць у будынак.

По предварительной информации, Громада встретится с коллективом во вторник, 25 августа, и сможет ознакомиться с каждым заявлением.

— Мы адмаўляемся ад індывідуальных сустрэч з дзейным выконваючым абавязкі дырэктара. Усе неабходныя пытанні павінны вырашацца ў прысутнасці ўсяго калектыву, — заявили купаловцы.

По словам актеров, сегодня состоялась их встреча, по результатам которой они подтвердили свое намерение уйти из театра в случае невыполнения их условий.

По их словам, они ясно понимают, что возвращение Павла Латушко на должность директора «немагчымае ўжо праз незалежныя ад нас прычыны».

Купаловцы требуют освободить всех политзаключенных и людей, задержанных во время и после выборов. Расследовать все случаи насилия над участниками протестов и случайными людьми. Возбудить уголовные дела в отношении тех силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями. Допустить журналистов, адвокатов и медиков к тем, кто находится в изоляторах. Прекратить давление на работников, которые принимают участие в мирных акциях протеста и высказывают свою гражданскую позицию. Провести новые выборы президента с новым составом ЦИК с допуском международных и национальных наблюдателей.

В случае если большинство актеров покинет Купаловский, театр не сможет показывать спектакли и фактически перестанет действовать.

Напомним, что 17 августа Латушко был уволен с поста директора Купаловского. Артисты театра объявили забастовку — они готовы уйти из театра, в случае если не будут удовлетворены заявленные ранее требования о возвращении Латушко и о наказании людей, допускавших насилие.

С утра 19 августа Купаловский театр был заблокирован: сотрудники и актеры не могут попасть в здание. Официальная версия — санитарный день. 19 и 20 августа объявлены выходными днями.

21 августа стало известно, что Купаловский не будет открывать сезон и уходит в простой. Его причина — «невозможность организации показа спектаклей».

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