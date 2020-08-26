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Протест везде: 18-й день белорусской революции (Онлайн)

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  • 26.08.2020, 9:56
  • 5,873
Протест везде: 18-й день белорусской революции (Онлайн)

Продолжаем двигаться вперед!

Сегодня в Беларуси — восемнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

11:04 Рабочие «Гродно Азот» установили национальный флаг на самой высокой точке в цеху «Аммиак-4».

11:03 Работники РУП «Гродноэнерго» выдвинули властям свои требования. Они требуют требуют проведения повторных честных и открытых выборов президента, прекращения применения силы, оружия со стороны работников МВД к мирному населению, а также незаконных задержаний и арестов, освобождения всех незаконно задержанных во время этой избирательной кампании граждан.

11:02 Лидер польской «Солидарности» Петр Дуда обратился к бастующим белорусам. Решающим фактором победы в Польше стали массовые забастовки сотен тысяч работников.

10:05 Независимые телеграм-каналы опубликовали план действий на 26 августа:

10:03 Забастовка продолжается по всей Беларуси. В лидерах — Гродно, Минск, Солигорск. Бастуют сотни предприятий. Вот неполный список рабочих коллективов, которые на сегодня поддержали Общенациональную забастовку.

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