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Ветеран: Мы — единый и неразделимый народ!

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  • 26.08.2020, 21:25
  • 6,822
Ветеран: Мы — единый и неразделимый народ!
Иллюстрационное фото

Мы можем и будем говорить о том, что считаем важным.

Александр Лукашенко уверен, что ветераны оказались самыми надежными и стойкими в непростой для страны период. Однако, похоже, он просто не успевает следить за быстро меняющейся реальностью, пишет

Соответствующую историю, подтверждающую это, прислал «Ежедневнику» постоянный читатель.

«В нашем доме, в однокомнатной квартире на втором этаже, вот уже лет 10, с самой постройки дома, живет очень необычный дед. Заботливые внуки, белорусские предприниматели, купили ему в этом доме квартиру, обставили не хитрой мебелью, провели интернет и научили пользоваться, чтобы не скучал.

Мы раньше думали, что деду нашему не больше 80 лет. Такой живой, шустрый, всегда подолгу гуляет вокруг района, сам в магазин за продуктами ходит, и даже на стареньком складном велосипеде в хорошую погоду катается иногда даже час, два.

Но вот однажды, на 9 мая, мы изумились, когда дед вышел погулять во двор с боевыми наградами на потертом, еще советском пиджаке.

Оказалось, ему уже за 90 лет, и он активный участник белорусского партизанского движения, воевал с фашистами с детского возраста.

Когда недавно начались все эти события с выборами, а потом с массовыми протестами, и люди стали вывешивать БЧБ флаги в окнах, наш скромный и не слишком общительный дед вдруг вывесил из окна огромный красно-зеленый флаг. Сказал, специально с пенсионной карточки деньги снял и долго по городу ходил, пока нашел, где можно такую штуку достать.

Мы с супругой начали его с пристрастием расспрашивать, что да как. А дед с такой неподдельной обидой в голосе, довольно резко ответил:

- Я в четырнадцать лет винтовку в руки взял, и всю войну вместе со взрослыми прошел не для того, чтобы мою родную Беларусь на части раздирали. Поэтому я на выборах за Лукашенко нашего, народного голосовал. А еще, потому что вижу, как он ласково и преданно своего сына Колю нянчит, к патриотическим делам его с детства приучает! Эх! Что же вы творите с Родиной, молодежь? - махнул рукой дед и ушел прочь.

Спустя неделю, когда вся страна увидела в интернете ужасные кадры об избиениях, изнасилованиях и пытках, наш героический дед ходил несколько дней мрачнее тучи. Потом, увидав нас с супругой в магазине, неловко подошел, и сам начал разговор:

- Вы видели, что в интернете показывают? Мне внучка не белорусские сайты включила, и я сразу за валерьянкой на кухню побежал. Я думаю, что это просто какие-то уроды, уголовники, коварно затесавшиеся в ряды милиции и спецназа творили. Не могут наши доблестные парни-красавцы, которых любо-дорого на военных парадах смотреть, такую мерзость, вытворять. Как крысы, как эсэсовцы, на прохожих из кустов и подворотен набрасываться, - осипшим от волнения голосом рассказал дед, будто оправдывался за своих внуков. И было видно, как он это сильно переживает.

- Допустим, вы правы отец, - согласилась моя супруга. - А что же наш Лукашенко? Наш президент, гарант справедливости, Конституции, избранник народа?! А все его помощники, прокурор, Верховный суд, министры всякие?! Они куда смотрят и почему молчат? А 15-летний и очень-очень образованный сын президента, Коля, которого Александр Григорьевич всегда представляет журналистам «он хоть и маленький еще, но главный в семье Лукашенко оппозиционер, защитник простых людей, передо мной»?

Дед опять в сердцах резко махнул рукой:

- А что президент? Что его сын Коля? Не знают они, видимо, что некоторые мерзкие опричники творят! А те, как это всегда во власти бывает, выкручиваются, и перевирают все перед начальством. Вон у него сколько важных государственных дел, за всем не углядишь! А тут еще и 15-летний сын без мамки с отцом растет. Трудно президенту все вовремя своими очами усмотреть, - нашел оправдание для Лукашенко дед и ушел.

...И вдруг сегодня днем все наши соседи во дворе опять изумились! Внезапно вывесил наш знаменитый дед рядышком с красно-зеленым флагом, такой же по размеру, но только бело-красно-белый. И вышел погулять во дворик в своем потертом пиджачке с фронтовыми наградами. А на вопросы людей решительно и хрипло сказал:

- Мне 70 лет назад, в 14 лет, родную трехлинейку из собственных окровавленных рук, умирающий батя-партизан дал. И умирая батя прохрипел: «...я сына не воин, учителем в нашей вёске был. Я вас, щеглов, всегда учил добру и от оружия всякого подальше держал. А вот теперь даю тебе сам винтовку. Бей сына эту фашистскую нечисть за меня, за мамку замученную прямо в нашем дворе на твоих глазах. Бей этих подлых и трусливых крыс за наш народ...». А вот вчера, я сам, своими глазами увидел, как этот, с позволения сказать, президент, с автоматом в руках вышел к своему мирному и безоружному народу! И этот самый народ, меня, который за него голосовал, публично «крысами трусливыми» назвал! - закашлявшись возмущался дед, и тут-же продолжил резким, хриплым голосом: - Он сыну своему, Коленьке 15-летнему, оружие в руки дал, чтобы этот сопляк не видавший ни крови, ни боли, ни пенсии, на которую не всегда все лекарства можно купить, оружие против таких как я с угрозой показал! Понимаете, что я вам говорю! Ребенку, сопляку живущему на всем народном лучше всех детей, дал карабин, против собственного народа! - громко возмущался и постоянно кашлял дед.

- Ну, а зачем же тогда вы вывесили оба флага? - вежливо спросили люди.

- Мы - белорусский народ! Не красные, белые или зеленые, а просто единый и неразделимый народ! Не важно какие у нас предпочтения, мысли и взгляды. Но мы не КРЫСЫ! Мы можем и будем говорить о том, что считаем важным. А тот, кто на пару со своим несовершеннолетним ребенком угрожает мирным взрослым людям оружием, не наш президент. Я не за такого президента 9 августа голосовал! - решительно заявил дед.

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