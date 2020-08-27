Путин: Россия по просьбе Лукашенко создала резерв правоохранителей для помощи Беларуси 105 27.08.2020, 15:37

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Фото: AFP

Глава Кремля рассказал, в случае чего он будет задействован.

Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси. Об этом российский президент рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

— Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы… до тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не передадут, не перейдут определенных границ и не переступят, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее, — заявил Путин.

По его словам, они с Лукашенко пришли к выводу, что сейчас необходимости использовать этот резерв нет.

— И, надеюсь, ее не будет, — добавил президент России.

По его мнению, Россия по отношению к событиям в Беларуси ведет себя «более сдержанно и нейтрально, чем многие другие страны, европейские и американцы».

— Но нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. Это очень близкая, может, самая близкая к нам страна: и этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, духовном — в каком угодно. У нас десятки, сотни тысяч, если не миллионы, прямых родственных связей. Теснейшая кооперация в промышленности. Достаточно сказать, что из всего объема импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90 с лишним процентов, — заявил Путин.

Однако, по его словам, происходящее в стране, — это дело белорусского народа. Путин также отметил, что надеется, что стороны смогут найти выход из ситуации «без крайностей» и не выйдут за рамки действующей Конституции.

Путин заявил, что «если люди вышли на улицу, надо с этим считаться, слышать это, реагировать».

— Но, кстати говоря, ведь Лукашенко и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой Конституции, но за рамки действующей Конституции нельзя выходить. И с этим трудно не согласиться, — заявил он.

Что касается правоохранительных органов Беларуси, то, по мнению Путина, в сложившейся ситуации «они ведут себя достаточно сдержанно».

На замечание, что в первые дни от информации, приходящей из Беларуси, многим было не по себе, он привел в пример Францию. А также заявил, что «в некоторых европейских странах люди гибли чуть ли не каждый день».

— Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Беларуси и белорусскому руководству, Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Беларуси, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам, — заявил Путин.

Напомним, ранее о том, что Лукашенко попросил военной помощи у Путина, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что если эта помощь будет военной и введут войска, то Беларусь перестанет быть самостоятельным государством и превратится в оккупированную территорию.

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