«В этом случае власть Лукашенко может пасть буквально за час» 19 28.08.2020, 14:43

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Фото: ТАСС

Политическая ситуация в Беларуси напоминает положение в шахматах, когда каждый ход диктатора приведет к мату.

Лукашенко сейчас осуществляет госпереворот в Беларуси, поскольку он сфальсифицировал итоги голосования и пытается незаконным путем удержаться у власти. Такое мнение высказал журналист и политический аналитик Майкл Наки в беседе с известным российским экономистом Дмитрием Потапенко на его YouTube-канале.

Отвечая на вопрос Дмитрия Потапенко, сможет ли действующая власть как-то теперь управлять страной после жесткого подавления протестов и насилия над своим народом, Майкл Наки заметил, что в политике возможно все. Но цели, которые ставит Лукашенко, не экономические и не социальные. Единственная его цель сейчас – попытаться сохранить власть и собственную жизнь.

По мнению эксперта, если узурпатор потеряет власть, то он также потеряет свободу или даже жизнь. Ведь за попытку государственного переворота предусмотрена смертная казнь, которую никто в Беларуси не отменял.

Наки добавил, что политическая ситуация в Беларуси напоминает положение в шахматах, когда каждый ход любой из сторон приведет к мату. По его словам, протест не затухает, люди выходят на улицы в огромном количестве, а Лукашенко проигрывает, потому что не знает, что делать дальше. Время же играет на стороне протестующих.

Политолог заметил, что власть каждый день тратит гораздо больше ресурсов, чем оппозиция. На поддержание силовиков нужны немалые средства. Лукашенко пока обещает и дает гарантии, но как только силовому блоку покажется, что гарантии исполнены не будут, власть может пасть буквально за час.

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