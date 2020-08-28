Исследование: Страны, которыми управляют женщины, лучше справились с пандемией 28.08.2020, 16:26

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Фото: Популярная механика

В этих странах от COVID-19 в среднем умирают вдвое меньше, чем в странах, возглавляемых мужчинами.

Центр исследований экономической политики и Всемирный экономический форум проанализировали 194 страны и обнаружили, что в странах с женщинами во главе, результаты по пандемии COVID-19 «систематически и значительно лучше».

Исследователи предположили, что разницу между странами можно объяснить «активными и скоординированными политическими ответами», принятыми женщинами-лидерами. В частности, они решали ввести карантин раньше, чем аналогичные решения принимали лидеры-мужчины, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Guardian.

Хотя их решение может иметь долгосрочные экономические последствия, оно, несомненно, помогло спасти жизни, поскольку в этих странах в среднем умирает вдвое меньше, чем в странах, возглавляемых мужчинами.

Германия с населением в 83 миллиона человек, где Ангела Меркель служит федеральным канцлером уже почти 20, зарегистрировала 239 тысяч случаев заражения коронавирусом. В стране умерли 9356 человек.

Северная соседка Германии - Дания - с премьером Метте Фредериксен и населением в 5,8 миллиона человек зафиксировала всего 16,5 тысячи случаев COVID-19. В Дании от COVID-19 умерли 624 человека.

В 5,5-милионной Финляндии, где во главе правительства находится 34-летняя Санна Марин, COVID-19 заболели чуть более восьми тысяч человек. Скончались 335.

В Новой Зеландии, где премьер Джасинда Арден сама шьет защитные маски, зафиксировали 1,7 тысячи случаев заражения при населении в почти пять миллионов человек. За время пандемии от коронавируса там умерли 22 человека.

В густонаселенном Тайване зарегистрировали лишь 487 случаев заражения коронавирусом и семь смертей. Территорией с почти 24 миллионами человек управляет президент Цай Инвэнь.

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