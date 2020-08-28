Польша начала выдавать визы белорусам, пострадавшим от режима Лукашенко 3 28.08.2020, 18:57

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Белорусы могут подавать заявления в польские консульства в Гродно, Бресте и Минске на выдачу виз в упрощенном режиме.

Граждане Беларуси могут подавать заявления в польские консульства в Гродно, Бресте и Минске на выдачу виз в упрощенном режиме. Информация об этом появилась на сайте посольства Польши в Минске, передает «Польское радио».

Согласно информации, если гражданин Беларуси в связи со сложившейся в стране ситуацией хочет получить визу, разрешающую ему въезд в Польшу «в гуманитарных целях», ему следует обратиться в одно из польских консульств. Это можно сделать по телефону или по электронной почте. Консульство сообщит, где можно подать заявление на визу. Его также можно отправить по почте.

При подаче заявления белорусы будут проинформированы, когда и как они смогут получить свои паспорта. Визы будут бесплатными и их будут выдавать в кратчайшие сроки.

Начало выдачи виз для белорусов является практической реализацией ранее сделанных заявлений польского правительства об упрощении визового режима для белорусов.

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