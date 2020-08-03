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В Цюрихе поддержать белорусов пришла представитель парламента Швейцарии

  • 3.08.2020, 13:17
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В Цюрихе поддержать белорусов пришла представитель парламента Швейцарии

О Беларуси сегодня говорят во всем мире.

В Цюрихе прошла акция солидарности с Беларусью, третья по счету в предвыборный период, организованная белорусской диаспорой. Акция состоялась на символическом месте, в самом сердце Цюриха, рядом с Фрау Мюнстер, церковью, куда туристы со всего мира направляются смотреть витражи, выполненные Марком Шагалом, сообщают организаторы акции сайту Сharter97.org.

В акции приняли участие порядка 30 человек и белорусов пришла поддержать политик, представитель парламента, госпожа Селина Ведмир. Она выразила солидарность с народом Беларуси в его стремлении к демократии, честным и открытым выборам, проявила интерес к политическим заключенным и в целом к нынешней ситуации в Беларуси. Выразила поддержку Светлане Тихановской, возглавившей протестное движение и подчеркнула, что президентом Швейцарии является женщина.


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