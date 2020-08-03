Акции солидарности с белорусами прошла в Израиле 3.08.2020, 12:12

Это уже третья встреча в этой стране.

Трижды в знак солидарности с белорусами во время предвыборной кампании выходили в Израиле. В мероприятиях принимали участие около сотни человек, передает «Радыё Рацыя».

Белорус Анатолий Глембоцкий отметил, что присоединиться к акции удалось случайно:

– Это была для меня первая акция. На сколько я знаю, это уже была третья вообще, потому что про первые две я не знал. Во время второй акции я был на работе, не знал, что здесь вообще собираются белорусы в Израиле. И мне в телеграме написал мой друг из Беларуси.

Акции солидарности за границами страны будут продолжаться. Основное их количество пройдет 9 августа.