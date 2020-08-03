Лидеры польской «Солидарности» — белорусам: Вы не одни, стены рухнут! 3.08.2020, 15:11

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Открытое письмо к борцам за перемены в Беларуси.

«Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси — это моральный долг современных демократических лидеров», — говорится в открытом письме активистов «Солидарности» и бывших политических заключенных в Польше. Польская «Gazeta Wyborcza» — опубликовала открытое письмо адресованное белорусам.

Дорогие друзья, дорогие граждане Республики Беларусь,

75 лет назад народам Средней и Восточной Европы был навязан новый мировой порядок в результате трагических войн между большими глобальными державами. Десятилетиями народы Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии, стран Балканского полуострова, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Украины были вынуждены бороться за важнейшие ценности: свободу личности, независимость, уважение к человеку и уважение к правде. Ценности, присущие любой демократической стране мира.

9 августа 2020 года замечательный народ Беларуси в очередной раз встанет на борьбу за ценности, без которых ни одно общество не может называться свободным. С сильным волнением и чувством гордости наблюдаем за вашей силой и решимостью сделать так, чтобы предстоящие выборы были праздником демократии и победой свободных граждан Беларуси.

40 лет назад движение «Солидарность» привело к падению коммунизма в Польше. Благодаря отваге граждан, самоотверженной борьбе и вере в победу, невозможное стало возможным. Однако польских успехов не было бы без солидарности демократических стран и решимости исторических лидеров свободного мира.

Помня собственный опыт и опыт многих поколений, боровшихся за свободу, мы говорим ясно и определенно, что граждане Беларуси не одни и не могут остаться одиноки в борьбе. Поддержка независимой, свободной и демократической Беларуси является моральным долгом современных демократических лидеров.

Почувствуйте Солидарность от всех граждан мира — и стены рухнут.

Лех Валенса (Lech Wałęsa), польский государственный деятель, лидер «Солидарности», лауреат Нобелевской премии мира, президент Польской республики в 1990—1995 гг., политический заключенный

Лешек Бальцерович (Leszek Balcerowicz), деятель «Солидарности», лидер экономических перемен в Польше после падения коммунизма

Конрад Белиньский (Konrad Bieliński), деятель «Солидарности», политический заключенный

Богдан Борусевич (Bogdan Borusewicz), деятель «Солидарности», политический заключенный

Збигнев Буяк (Zbigniew Bujak), деятель «Солидарности», политический заключенный

Владислав Фрасынюк (Władysław Frasyniuk), деятель «Солидарности», политический заключенный

Ева Кулик-Белиньска (Ewa Kulik-Bielińska), деятельница «Солидарности», политическая заключенная

Барбара Лабуда (Barbara Labuda), деятельница «Солидарности», политическая заключенная

Богдан Лис (Bogdan Lis), деятель «Солидарности», политический заключенный

Ян Литыньский (Jan Lityński), деятель «Солидарности», политический заключенный

Адам Михник (Adam Michnik), деятель «Солидарности», главный редактор «Gazety wyborczej», политический заключенный

Гражина Станишевска (Grażyna Staniszewska), деятельница «Солидарности», политическая заключенная

Людвика Вуец (Ludwika Wujec), деятельница «Солидарности», политическая заключенная

Хенрик Вуец (Henryk Wujec), деятель «Солидарности», политический заключенный