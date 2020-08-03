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Премьер-министр Финляндии вышла замуж

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  • 3.08.2020, 17:27
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Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Фото: Instagram @sannamarin

Молодожены расписались спустя 16 лет отношений.

Вся Финляндия поздравляет с долгожданной свадьбой своего премьер-министра, 34-летнюю Санну Марин, пишет woman.ru.

В декабре 2019-го Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии. Молодая женщина занималась политической деятельностью еще с учебы в институте и стала самым молодым управленцем во всем мире.

Также в студенческий период Санна встретила свою первую и настоящую любовь — подающего надежды футболиста Маркуса Райкконена.

Влюбленные начали встречаться, когда им обоим было всего по 18 лет. Далеко не все отношения в таком возрасте перерастает во что-то большее, но с каждым годом Маркус и Санна были все счастливее друг с другом.

В январе 2018-го у пары родился первенец — дочь Эмма. Понимая, что у возлюбленной намечается большой карьерный рост, Маркус решил взять декретный отпуск.

Пока Санна вела предвыборную кампанию, футболист взял на себя большинство забот о наследнице.

Во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, Марин и Райкконен решили пожениться. Дождавшись возвращения к привычной жизни, влюбленные устроили трогательную церемонию в резиденции главы правительства, куда были приглашены только родные и близкие.

«Я счастлива и благодарна, что разделяю свою жизнь с человеком, которого люблю. Мы многое пережили вместе, делили радости и горести, поддерживали друг друга во время штормов. Из всех людей он подходит мне больше всего», — написала в своем блоге Санна и поделилась парой свадебных кадров.


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