Израиль назначил нового посла в Беларусь

Израиль назначил нового посла в Беларусь4
- 3.08.2020, 17:33
- 2,359
Ранее он работал в Центре политических исследований МИД Израиля.
Новым послом Израиля в Беларуси стал Алекс Гольдман-Шейман. Его кандидатуру предложило Министерство иностранных дел и утвердило правительство.
Как сообщает Jerusalem Post, ранее Гольдман-Шейман работал заместителем посла в диппредставительстве Израиля в Москве, а также заместителем генерального консула в Чикаго, пишет naviny.by.
В последнее время Гольдман-Шейман работал в Центре политических исследований МИД Израиля.
Гольдман-Шейман заменит в должности посла Израиля в Минске Алона Шогама, работавшего в Беларуси с февраля 2017 года.