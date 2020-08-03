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Израиль назначил нового посла в Беларусь

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  • 3.08.2020, 17:33
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Израиль назначил нового посла в Беларусь
Алекс Гольдман-Шейман

Ранее он работал в Центре политических исследований МИД Израиля.

Новым послом Израиля в Беларуси стал Алекс Гольдман-Шейман. Его кандидатуру предложило Министерство иностранных дел и утвердило правительство.

Как сообщает Jerusalem Post, ранее Гольдман-Шейман работал заместителем посла в диппредставительстве Израиля в Москве, а также заместителем генерального консула в Чикаго, пишет naviny.by.

В последнее время Гольдман-Шейман работал в Центре политических исследований МИД Израиля.

Гольдман-Шейман заменит в должности посла Израиля в Минске Алона Шогама, работавшего в Беларуси с февраля 2017 года.


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