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Белорусского посла вызвали в МИД России

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  • 3.08.2020, 17:46
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Белорусского посла вызвали в МИД России
Владимир Семашко
Фото: DELFI

Замминистра иностранных дел обратил особое внимание на ситуацию «задержанием в Беларуси 33 граждан России».

Посла Беларуси в Москве Владимира Семашко 3 августа вызвали в МИД России. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, «для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений», пишет tut.by.

Заместитель Министра иностранных дел России Андрей Руденко обратил особое внимание на ситуацию «с недавним задержанием в Беларуси 33 граждан России»

— С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником.

Как заявили в МИД, Россия настаивает «на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан».


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