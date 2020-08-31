Около 400 работников авиазавода в Барановичах требуют отставки Лукашенко

Около 400 работников авиазавода в Барановичах требуют отставки Лукашенко10
- 31.08.2020, 19:19
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Работники предприятия написали обращение в местный горисполком.
Открытое обращение, под которым подписались около 400 сотрудников предприятия, активисты попросили опубликовать на сайте intex-press.by. Также оно будет направлено в Барановичский горисполком.
После того, как несколько работников ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» были осуждены за участие в акциях протеста против фальсификации выборов, их коллеги написали коллективное обращение к городским властям. В числе главных требований – освобождение политзаключенных, отставка Лукашенко и проведение честных выборов.
Под обращением на имя председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского подписались 378 человек.
– Подписи мы собрали буквально за полдня. Могли бы и больше, но у нас была назначена встреча с директором (изначально мы писали обращение на его имя, чтобы он донес эту информацию от коллектива, однако не прошло, так как подписались не все) и мы хотели успеть до нее. Мы хотим, чтобы наше мнение дошло до Громаковского, – рассказал Игорь Федоров, инженер-механик авиазавода.