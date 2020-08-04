Эксперт: Лукашенко стремительно теряет власть
- 4.08.2020, 8:07
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На митинги по всей стране выходит достаточное смены режима количество людей.
Лукашенко стремительно теряет власть. Его прислужники не могут собрать даже маленький пикет. Об этом заявил «Дни.ру» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Митинг Светланы Тихановской на площади Бангалор в Минске стал самым массовым в Беларуси с 1991 года. В нем приняли участие 63 тысячи человек. Минск – двухмиллионный город, и для него это очень высокий показатель. Сейчас идут митинги по всей стране. На них стабильно собирается около 10% населения.
«Учитывая, что в массовых акциях протеста принимают участие далеко не все, кто настроен против власти, то такого рода митинги – очень сильный удар по Лукашенко», – заявил эксперт. Правитель не верит, что от него отвернулось большинство населения. Он реагирует на это очень болезненно.
«Сейчас его сторонники не могут собрать даже маленький пикет в его поддержку», – продолжил Андрей Суздальцев.
В конце мая-начале июня оппоненты Лукашенко начали собирать подписи. К ним выстраивались огромные очереди. Диктатор потребовал их разогнать, натравливал на эти очереди милицию. Он очень тяжело принимал тот факт, что люди подписывались против него.