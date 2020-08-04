Минфин Беларуси не смог продать ни одной валютной облигации 6 4.08.2020, 8:38

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Чиновники ведомства не верят в устойчивость власти Саши-таракана?

Реализация валютных облигаций внутри страны идет по ниспадающей. За 7 месяцев у Минфина купили ценные бумаги всего на треть от годового плана. Когда Минфин составлял республиканский бюджет на 2020 год, чиновники заложили в него размещение валютных облигаций на внешних и внутреннем рынках, пишут banki24.by.

На внешнем контуре государство хотело продать 1,35 млрд USD в эквиваленте, а внутри страны — 600 млн USD. С первой частью плана дела обстоят неплохо. Изначально Минфин планировал, что выйдет на рынок евробондов. Правда, это удалось сделать не в марте, а в июне, и по более высоким ставкам, чем могло быть до кризиса. К концу июня деньги от размещения евробондов (до 1,25 млрд USD) поступили в бюджет, а затем после технических процедур пополнили ЗВР Беларуси. В результате резервы составили 8,8 млрд USD.

Рост резервов Нацбанк расценивает как временный. В конце июля в прессе выступил зампред правления НБРБ Сергей Калечиц, который сказал, что ЗВР могут упасть до 7,3 млрд USD уже к 1 января. Причина прозаична: большие платежи по долгам и дефицит валютной выручки по сравнению с 2019 годом.

Также в первой половине года Минфин Беларуси разместил в РФ облигации, номинированные в российских рублях. Вместе с евробондами объем привлеченных денег к 1 июля составил 1,392 млрд USD в эквиваленте.

А вот на внутреннем рынке ситуация гораздо сложнее, чем на внешнем. За 7 месяцев Минфин продал через биржу облигации на 210 млн USD. При этом реализация ценных бумаг в течение 2020 года шла по ниспадающей траектории. За январь Минфин разместил облигации на 78,4 млн USD, за февраль — на 46,47 млн USD, за март — на 35,14 млн USD, за апрель — на 29,95 млн USD, за май — на 19,19 млн USD, за июнь — на 0,86 млн USD.

По состоянию на 1 июля и 1 августа объемы реализации оказались равными. Это значит, что за второй месяц лета Минфин не продал ни единой валютной облигации. По неким причинам финансовое ведомство пока воздерживается от продажи новых выпусков валютных бумаг. Остаток последнего недопроданного выпуска был целиком выкуплен еще в июне.

Видимо, сегодня в Минфине полагаются на валюту от размещения евробондов, а возобновление операций на внутреннем рынке откладывают до лучших времен. Объяснение пассивности Минфина скорее всего состоит в том, что чиновникам не нравятся условия, которые складываются внутри страны.

С высокой вероятностью потенциальные покупатели рассчитывают на ставку купона, которую не может себе позволить финансовое ведомство. Новые выпуски стоит ждать уже после выборов.