Белорусские власти камуфлируют убытки 3 4.08.2020, 10:33

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Ключевая проблема состоит в значительном участии государства в экономике.

Финансовое положение белорусских предприятий в значительной степени зависит от стабильности национальной валюты. Валютные кредиты, привлеченные на модернизацию, переоцениваются в случае существенных колебаний курса рубля. Для помощи предприятиям принимаются различные указы по списанию курсовых разниц, пишет сайт naviny.by.

Но это временное решение, которое служит лишь для демонстрации внешне красивой картинки. Реальные проблемы кроются в изрядной доле государственной собственности и неэффективном госуправлении.

Краткие финансовые итоги на 1 мая 2020 года

Чистые убытки в целом по экономике — 459 млн рублей.

1510 убыточных предприятий с суммарными убытками в 5,2 млрд рублей.

Доля убыточных предприятий — 22,2%.

С рентабельностью продаж 30% и выше работает 222 предприятия или 4,4%. Половина высокорентабельных предприятий — в Минске.

58% предприятий страны либо нерентабельны, либо имеют рентабельность от 0% до 5%.

Самый убыточный регион — Островецкий район.

24 района и 7 городов убыточны.

Ослабление курса национальной валюты передает привет модернизированным предприятиям

По состоянию на 1 мая 2020 года белорусская экономика получила чистые убытки в размере 459 млн рублей. По сравнению с результатами аналогичного периода 2019 года, в котором была получена чистая прибыль в 4,5 млрд рублей, ситуация выглядит удручающей.

При этом некоторые убытки уже были списаны в результате появления указа № 159 от 12 мая 2020 года, который позволил возникшие курсовые разницы списать на доходы и расходы будущих периодов. По традиции, несмотря на вступления в силу указа только в мае, он распространил свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Появление курсовых разниц было связано с ослаблением курса национальной валюты, которое наблюдалось в марте—апреле 2020 года. Если курс белорусского рубля в феврале к доллару составлял 2,19 рубля за 1 доллар, то в марте он достиг 2,4 рубля, а в апреле — 2,51 рубля.

Это хорошо для экспортеров белорусской продукции, однако плохо для импортеров и предприятий, привлекавших валютные кредиты, а такие кредиты есть у большинства крупных предприятий страны.

Как следует из региональной картины, наибольшие убытки отмечены в Кричевском, Светлогорском и Костюковичском районах. Именно там расположены модернизированные цементные предприятия и предприятия из сферы деревообработки.

Белорусская АЭС портит всю финансовую картину в Гродненской области

Особенной является ситуация в Островецком районе Гродненской области. Как следует из данных по финансовым результатам регионов Беларуси, наиболее убыточным районом в стране с убытками в 1,5 млрд рублей является Островецкий район.

В данном регионе возводится Белорусская АЭС, сроки ввода которой уже неоднократно переносились. Более того, на портале icetrade был размещен тендер на оказание услуг по восстановлению, ведению и сдаче исполнительной документации на объектах строительства Белорусской АЭС. Это объясняет причину столь значительных убытков. Объект не могут сдать по причине нехватки документации, что не позволяет закрыть объемы выполненных работы и расплатиться за них.

Подобная ситуация уже была в 2018 году, и после закрытия вопросов по документам финансовая картина региона и Гродненской области в целом улучшилась.

Иные способы улучшения финансовых показателей

Нахождение в списке самых прибыльных регионов страны Минска и Солигорского района не удивительно.

Столица притягивает к себе самые квалифицированные кадры, тут расположены офисы крупнейших компаний страны. Прибыль Солигорского района обеспечивает «Беларуськалий», который смог заключить новые контракты со своими ключевыми покупателями, несмотря на пандемию, пусть и со снижением цен на продукцию.

Появление же в списке прибыльных регионов отдельных районов Витебской области связано не с результатами собственной работы предприятий, а с очередным нормативным документом, который существенно исказил реальную финансовую картину.

Так, 25 февраля 2020 года был принят указ № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Сельскохозяйственные предприятия получили определенные возможности по снижению своих долгов и рассрочке текущей задолженности. В результате это привело к росту чистой прибыли и улучшило картину по проблемным регионам. Именно данный нормативный документ позволил Оршанскому району на 1 мая 2020 года стать вторым по прибыльности районом в стране.

Финансовая картина по сельскохозяйственным предприятиям дополнительно искажается значительными объемами государственной поддержки.

С учетом господдержки, на 1 мая 2020 года в стране насчитывалась 131 убыточная сельскохозяйственная организация или 10% от общего количества. Объем убытков таких предприятий составил 93 млн рублей.

Без учета государственной поддержки убыточных предприятий стало бы 715 или 54,6% от их числа, а суммарный объем убытков увеличился бы до 228 млн рублей. При этом государственная поддержка оказывается и прибыльным предприятия, занимающимся сельским хозяйством.

И это только финансовые искажения. Сколько предоставляется различных преференций в виде отсрочек, кредитов по льготным ставкам и иных мер помощи селу, даже сложно подсчитать.

Кто справляется с кризисом лучше остальных?

Среди отраслей, которые, несмотря на кризис, смогли улучшить свои финансовые результаты, стоит выделить сферу информации и связи и производство продуктов питания.

Производители продуктов питания по итогам января — апреля 2020 года смогли увеличить выпуск продукции, спрос на продукты питания достаточно устойчив, особенно на недорогие товары. В кризисные периоды возрастает спрос на алкоголь, как способ снятия стресса, что наблюдается по объемам производства алкогольной продукции. На финансовое положение отрасли влияют ограничения на поставки продукции на российский рынок, кризис вынудит страны прибегнуть к дополнительным ограничениям для импортной продукции ради сохранения рабочих мест на собственных предприятиях.

Сектор информации и связи в кризис ощутил на себе увеличенный спрос в связи с переходом некоторых предприятий на удаленный режим работы, что потребовало дополнительных ресурсов на организацию коммуникаций между работниками. IT-сектор в определенной степени почувствовал на себе кризисные явления, отмечены сокращения работников для оптимизации расходов. Однако пока на финансовом положении предприятий отрасли кризис не сказался.

Что в сухом остатке?

Белорусская экономика частично улучшит свою финансовую картину за счет укрепления курса рубля в мае. Указ о списании курсовых разниц имеет пролонгированное действие, а значит, искажения в реальной финансовой картине сохранятся достаточно долго.

Ключевая проблема состоит в том, что государство сохраняет свое значительное участие в экономике, при этом оказывает поддержку только тем предприятиям, где есть существенная доля государственной собственности. При этом эти предприятия в большинстве случаев малоэффективны и не создают новые рабочие места.

Очень вольное отношение к частной собственности ставит крест на любых попытках прихода иностранных инвесторов. Есть иные локации, где к инвестициям относятся с пониманием. У самого государства средств немного, да и расходует оно их неэффективно.

Замкнутый финансовый круг, выход из которого возможен лишь благодаря чуду, при котором белорусская продукция станет сильно востребованной на мировом рынке. А все остальные пути действующее руководство страны будет отвергать.