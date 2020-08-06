Apple стала самой дорогой компанией мира 6.08.2020, 21:54

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Акции производителя iPhone и MacBook обновили исторический максимум.

Акции Apple выросли на 7,1%, до $412, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ. Бумаги технологической компании установили новый исторический максимум, передает РБК.

Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн — теперь она является самой дорогой публичной компанией в мире. Ранее самая большая рыночная капитализация ($1,76 трлн) в мире была у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, указывает агентство Reuters.

Акции Apple растут на фоне успешного отчета за второй квартал. Компания превзошла прогнозы аналитиков по выручке ($59,69 млрд при ожидаемых $52,25 млрд) и прибыли на акцию ($2,58 при ожидаемых $2,04).

Также Apple объявила о предстоящем сплите акций в пропорции 4:1. Он произойдет во второй половине августа 2020 года.

В 2020 году бумаги Apple выросли на 32% на фоне оптимизма инвесторов по поводу перспектив компании. В то же время акции Saudi Aramco потеряли 5,5% из-за падения цен на нефть, вызванного снижением спроса на сырье из-за пандемии COVID-19.