Состояние Цукерберга впервые превысило $100 миллиардов 5 7.08.2020, 10:57

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Марк Цукерберг

Кроме главы Facebook, такими людьми являются Билл Гейтс и Джефф Безос.

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило $100 млрд, увеличившись на фоне полноценного запуска сервиса Reels, аналога TikTok, сообщает Bloomberg (перевод - РБК).

Кроме Цукерберга, по данным Bloomberg, состоянием больше $100 млрд обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

Однако, по данным рейтинга миллиардеров Forbes на 08:03 мск, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья ($104 млрд). Цукерберг занимает четвертую строчку.

В среду, 5 августа, Instagram, который принадлежит Facebook, объявил о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями.

Reels является аналогом китайского TikTok. Накануне президент США Дональд Трамп подписал указы, запрещающие гражданам страны иметь какие-либо дела с компаниями, владеющими китайским сервисом. Также власти потребовали от американских магазинов убрать приложение из продажи. В Вашингтоне опасаются, что с его помощью Пекин сможет собирать данные американцев и использовать их в шпионских целях, а также распространять дезинформацию.

Текущий год позволил владельцам крупнейших технологических компаний получать значительный доход, так как из-за пандемии коронавируса люди все больше времени проводят в интернете, пишет Bloomberg. Так, с начала года Цукерберг заработал около $22 млрд, а Безос — более $75 млрд.