Трамп подписал указы об оказании финансовой помощи американцам 9.08.2020, 8:16

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Президент США одобрил серию масштабных мер.

Президент Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие экономическую помощь американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса после того, как Белый дом не смог достичь соответствующего соглашения с демократами в Конгрессе. Трамп сказал об этом в субботу на пресс-конференции, которая прошла в принадлежащем президенту гольф-клубе в штате Нью-Джерси, сообщает «Голос Америки».

В начале пресс-конференции Трамп заявил, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, и Чак Шумер, лидер демократов в Сенате предпочли удержание законопроекта об оказании экономической помощи в качестве своего «заложника». Приоритеты демократов при обсуждении законопроекта, по словам президента, свидетельствует об их желании «украсть выборы».

Трамп подписал сегодня целую серию исполнительных указов. Один из них предусматривает введение каникул на уплату подоходного налога для всех американцев, зарабатывающих менее 100 000 долларов в год. Еще один указ направлен на предотвращение выселения из арендуемого жилья американцев, лишившихся работы.

Третий указ направлен на поддержку всех жителей США, лишившихся работы из-за пандемии COVID-19 – для них будет продлена выплата федерального пособия по безработице, сумма которого будет сокращена с 600 до 400 долларов в неделю. Штаты должны будут покрыть 25% расходов на выплату таких пособий.

Освобождение от выплаты кредитов на учебу будет продлено до конца года, а возможно и дольше. Президент также заявил, что он рассматривает снижение налога на прибыль и налога на прирост капитала, что должно помочь американским компаниям.

Днем в субботу источник в Белом доме подтвердил, что Трамп подпишет указы именно в субботу: «На фоне бездействия Конгресса президент США будет принимать меры, чтобы помочь нуждающимся американцам».

Переговоры между Белым домом и демократами в Конгрессе, продолжавшиеся почти две недели, завершились в пятницу безрезультатно. Стороны так и не смогли договориться о судьбе 2 триллионов долларов, которые были дополнительно запрошены демократами.

Выплата федерального пособия по безработице в размере 600 долларов в неделю, ставшего спасением для десятков миллионов американцев, потерявших работу в результате пандемии, была прекращена в конце июля. Демократы хотели сохранить сумму выплачиваемого пособия, однако республиканцы планировали сократить размер пособия, утверждая, что получение таких денег могло лишить многих американцев мотивации вернуться на работу.

Трамп в пятницу вечером заявил, что подпишет указы о продлении выплаты федеральных пособий по безработице, приостановке взимания подоходного налога, заморозке выплат кредитов на учебу и запрете на выселение людей из арендуемого жилья.

Демократы уже предупредили, что такие указы сомнительны с юридической точки зрения и, вероятно, будут оспорены в суде.

В то время как Трамп неоднократно выдвигал идею подписания указов для оказания помощи, лидер демократов в Сенате Чак Шумер в пятницу заявил, что команда Белого дома признала ограниченность своих полномочий.

«Другой вариант для них – подписывать указы, которые, по их собственному признанию, как они неоднократно нам заявляли, далеко не так хороши, - сказал Шумер, - Они не распространяются на открытие школ. Они не распространяются на тестирование. Они не распространяются на оказание помощи в аренде жилья. Они не распространяются на выборы. Они не охватывают множество вопросов».

Согласно Конституции США, Конгресс наделен полномочиями в отношении федеральных расходов, поэтому у Трампа нет юридических полномочий для издания указов, определяющих, как следует тратить деньги на оказание помощи американцам, пострадавшим от пандемии.

Однако судебная тяжба может занять месяцы, и Трамп ранее уже смог обойти Конгресс в вопросах расходов, объявив режим ЧП на границе США и Мексики и получив возможность вывести миллиарды долларов из оборонного бюджета на строительство стены на Южной границе.

Демократы в Палате представителей приняли закон, чтобы остановить президента, однако в Сенате их предложение не набрало достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето. Вероятно, похожий сценарий будет реализован и в этом случае, учитывая, что до президентских выборов остается менее 90 дней.