WSJ: Twitter ведет переговоры о возможном объединении c TikTok 9.08.2020, 9:20

1,237

Эксперты оценивают сделку в десятки миллиардов долларов.

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с видеосервисом TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном объединении. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники (перевод - РБК).

По словам собеседников газеты, Twitter заинтересована в американском отделении видеоприложения.

Основным претендентом на приобретение доли в TikTok считается Microsoft, который ведет переговоры с ByteDance, отмечает газета. Twitter будет намного сложнее профинансировать сделку, чем ИТ-гиганту. Ее точная стоимость неизвестна, но по оценке экспертов, она составит десятки миллиардов долларов. При этом рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а Microsoft — превышает $1,6 трлн, указывает WSJ. Телеканал CNBC сообщал ранее, что Microsoft готова заплатить за TikTok от $10 млрд до $30 млрд.

Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, пишет газета. Кроме того, отмечает WSJ, если компании объединятся, Twitter придется измениться. В социальной сети есть возможность выкладывать видео, но в основном пользователи публикуют там короткие текстовые сообщения и изображения. TikTok же предназначен именно для создания и просмотра коротких видеороликов.

WSJ также напоминает, что в отличие от Microsoft Twitter не работает в Китае: соцсеть заблокирована в этой стране с 2009 года.

Представитель TikTok заявил, что компания не комментирует «рыночные слухи», передает Bloomberg.

В 2012 году Twitter купила сервис коротких любительских видеороликов Vine. Через несколько лет он начал терять аудиторию, не выдержав конкуренции с Instagram, Snapchat и YouTube, и в октябре 2016-го было решено закрыть сервис.

Власти США считают, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР. В начале июля американский госсекретарь Майк Помпео допустил блокировку видеоприложения в США. Позже об этом заявил и президент Дональд Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября. 7 августа он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с ByteDance.

Владельцы TikTok неоднократно указывали, что действуют независимо от властей КНР. В Пекине требования Вашингтона о продаже сервиса американской компании под угрозой блокировки в США считают попыткой политического давления.