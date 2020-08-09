Православные священники запустили флешмоб против фальсификаций на выборах 9.08.2020, 10:33

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Фото: «Радыё Свабода»

Акцию начал диакон из Гродно Дмитрий Павлюкевич.

Ряд православных священников и диаконов присоединились к флешмоба против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Начал флешмоб диакон из Гродно Дмитрий Павлюкевич, который создал специальный плакат, на котором с помощью цитат из Библии объясняется, почему православным верующим нужно выступить против фальсификаций, унижения личности и давления на нее.

К флешмобу уже присоединились священники Александр Кухта, Александр Шрамко, Евгений Громыко (из Минска), Владимир Дробышевский, Алексей Митрофанов (из Гомеля), Андрей Яворц, Николай Гайдук (из Гродно), Вячеслав Шафаренко (Заславль), Владимир Каминский (Лида), Георгий Мартышевский (Рогачев), Сергей Кярко (Борисов), Виталий Ровинский (Малоритский район) и другие — всего уже более трех десятков человек. Полный список участников флешмоба публикует в Facebook богослов Наталья Василевич.

Ранее группа белорусских католиков начала кампанию «Фальсификация — тяжкий грех» против фальсификаций на выборах. Инициаторы обратились к членам избиркомов с призывом честно считать голоса.