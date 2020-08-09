Google тоже выпустит смартфон со складным дисплеем 9.08.2020, 14:23

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Это стало известно из опубликованного технического документа.

Авторитетный портал 9to5google опубликовал технический документ Google, в котором содержится информация о грядущих смартфонах компании. Если верить утечке, Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel 5a, два засекреченных устройства и Pixel с гибким экраном, пишет hightech.plus.

В документе перечислены сборки операционной системы Android для уже выпущенных смартфонов, начиная с Pixel 2, и для тех, которые все еще находятся в разработке.

Неанонсированный Pixel 5a идет под кодовым названием «Barbette». За ним следуют «Raven» и «Oriole», которые, скорее всего, соответствуют моделям Pixel 6 и Pixel 6 XL. Но самым интересным гаджетом стал «Passport». Google не уточняет технические характеристики, но описывает «Passport» термином «складной смартфон».

Анонс последних трех смартфонов назначен на 4 квартал 2021 года. Конец осени — начало зимы — стандартное время Google для презентации новых устройств последние четыре года.

Представители Google отказались комментировать утечку.

Это не первый намек на разработку складного смартфона от американской компании. В прошлом году, одновременно с анонсом Android 11, Google добавила в операционную систему поддержку нестандартных форм-факторов, включая устройства со сгибаемыми дисплеями. Кроме того, в мае 2019 года авторы издания CNET заявили, что инженеры компании разработали прототип складного смартфона, но пока не готовы к массовому производству революционного гаджета.

Сейчас на рынке складных смартфонов представлены всего три компании: Samsung, Huawei и Lenovo. Первая активно продвигает смартфоны Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, а сейчас уже готовит Fold второго поколения. Huawei предлагает Mate X в более смелом дизайне, но только для китайского региона и без сервисов Google. И последняя, Lenovo, представила смартфон под брендом Motorola RAZR в конце 2019 года и не скрывает своей заинтересованности в дальнейшем развитии этого нового форм-фактора.