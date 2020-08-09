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Белорусы Великобритании приехали на голосование в Лондон

  • 9.08.2020, 18:23
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Белорусы Великобритании приехали на голосование в Лондон

Очередь желающих проголосовать растянулась на пару улиц.

Очередь желающих проголосовать за будущего президента Беларуси в Лондоне растянулась на пару улиц. Проголосовать сюда приехали десятки человек, причем со всей Британии. На многих - рубашки с национальной символикой и бело-красно-белыми флагами флагами, на руках - белые ленточки, ставшие накануне этих выборов отличительным символом протеста, сообщил Сharter97.org читатель из Лондона.


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