Белорусы Великобритании приехали на голосование в Лондон 9.08.2020, 18:23

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Очередь желающих проголосовать растянулась на пару улиц.

Очередь желающих проголосовать за будущего президента Беларуси в Лондоне растянулась на пару улиц. Проголосовать сюда приехали десятки человек, причем со всей Британии. На многих - рубашки с национальной символикой и бело-красно-белыми флагами флагами, на руках - белые ленточки, ставшие накануне этих выборов отличительным символом протеста, сообщил Сharter97.org читатель из Лондона.