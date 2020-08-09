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Глава ЦИК Беларуси Ермошина: Очереди на избирательных участках — саботаж и организованная провокация

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  • 9.08.2020, 20:05
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Глава ЦИК Беларуси Ермошина: Очереди на избирательных участках — саботаж и организованная провокация
Фото: Белапан

«Борщеварка» во всем винит Telegram-каналы.

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила 9 августа, что очереди на отдельных избирательных участках являются организованной провокацией со стороны протестного электората, пишет «Интерфакс».

«Именно это привело к тому, что возле избирательных участков собрались очень большие очереди», — сказала Ермошина.

Комментируя ход голосования Ермошина сказала, что «все было бы нормально, если бы не умышленные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы».


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