Результат экзитполов президентских выборов в Беларуси в посольстве в Москве: Тихановская набирает 78,5% 9 9.08.2020, 21:05

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Лукашенко набрал 6%.

Telegram-канал «Протесты в мире» публикует результаты экзитполов президентских выборов в Беларуси в Москве.

Всего проголосовало 3788 человек.

За кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую проголосовали 2972, что составляет 78,5%

Лукашенко набрал 6%

Несколько тысяч человек продолжают стоять возле посольства, они так и не смогли проголосовать.