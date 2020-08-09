Результат экзитполов президентских выборов в Беларуси в посольстве в Москве: Тихановская набирает 78,5%9
- 9.08.2020, 21:05
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Лукашенко набрал 6%.
Telegram-канал «Протесты в мире» публикует результаты экзитполов президентских выборов в Беларуси в Москве.
Всего проголосовало 3788 человек.
За кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую проголосовали 2972, что составляет 78,5%
Лукашенко набрал 6%
Несколько тысяч человек продолжают стоять возле посольства, они так и не смогли проголосовать.