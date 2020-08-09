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Результат экзитполов президентских выборов в Беларуси в посольстве в Москве: Тихановская набирает 78,5%

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  • 9.08.2020, 21:05
  • 8,110
Результат экзитполов президентских выборов в Беларуси в посольстве в Москве: Тихановская набирает 78,5%

Лукашенко набрал 6%.

Telegram-канал «Протесты в мире» публикует результаты экзитполов президентских выборов в Беларуси в Москве.

Всего проголосовало 3788 человек.

За кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую проголосовали 2972, что составляет 78,5%

Лукашенко набрал 6%

Несколько тысяч человек продолжают стоять возле посольства, они так и не смогли проголосовать.


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