В Минске автозак протаранил человека 8 9.08.2020, 23:40

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Парень весь в крови, ему разбили голову.

Не останавливаясь протянул человека несколько метров человека. Не дают вызывать скорую. Человека отнесли с дороги. Человек лежит на траве, его волонтеры отнесли с дороги и оказывают медицинскую помощь, передает "Белсат".

Автозак въехал в толпу протестующих. По словам корреспондентов Euroradio водитель автозака, скорее всего, хотел напугать людей и двигался на них с большой скоростью. Один из протестующих запрыгнул на бампер автозака. Тот начал петлять в правую и левую сторону. Человек упал под колеса, его чуть не задавило.

«Приехала скорая, реанимация. Это мужчина, молодой парень, около 30, кладут на носилки, весь в крови. Разбита голова. Но люди не расходятся. Скандируют «Убийцы!». Вдругую машину грузят второго пострадавшего, ему около 50 лет», – передают корреспонденты с мест событий.

Сейчас возле Немиги перекрыт проспект Победителей, туда не пускают людей. Люди перебегают ближе к Свислочи. Много очень людей, скандируют «Жыве Беларусь!».

На Немиге около 300 бойцов Внутренних войск, выстраиваются в шеренгу. Идут задержания.

В Лиде и Пинске, как сообщают соцсети, ОМОН сложил щиты перед протестующими.

После очередных взрывов ОМОН пошел в наступление на Стеле. Люди стучат по мусоркам как в барабаны. ОМОН в 6-10 бойцов пошли вперед, начали стрелять из ружей светошумовыми гранатами, люди в ответ бросали бутылки. ОМОН немного отошел. Люди не отходят.

Возле Стелы люди зажгли фонарики, слышны звуки похожие на светошумовые гранаты. Протестующие скандируют, что в Жодино ОМОН сложил щиты (на самом деле в Пинске и Лиде). На Немиге людей очень много, несколько тысяч. Бойцы Внутренних войск постепенно наступают на протестующих, также слышны светошумовые гранаты.

По БТ показывают о урожае и агродостижении. Колонна внутренних войск на Немиге оттеснили людей к входу в метро. Со стороны Свислочи колонна ОМОНа в шлемах и спецоммуниция. Протестующие несут национальные флаги.